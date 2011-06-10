Необходимы фотографии/рисунки

Ищем художника-иллюстратора для графического оформления готовой on-line игры перед ее релизом в социальных сетях... Рисовать нужно все - интерфейс, уровни, персонажей, шмотки, оружие и соответствующие иконки (с последующими периодическими заказами для внедрения новых шмоток и поддержания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем задание:
Для сайта и каталога ищем фотографии/картинки - 100% уникальные и которые нигде ранее не публиковались в интернете и печатных изданиях. Которые вы сделали сами и можете сделать (лето все-таки на дворе)
Тематика:
- фото сада и благоустроенных территорий (должно быть очень красиво и современно)
- озеленение и ландшафтный дизайн
- частные сады, пруды, посадки, усадьбы и пр.
- оформление праздников и мероприятий цветами, декором, шарами и пр.
- свадьбы и свадебная флористика
- букеты невесты
- оформление автомобилей
- корпоративные вечеринки
- оформление презентаций и выставок
- траурные композиции и венки
- прочее (ваши возможности и фантазия)
Требования к фото:
- оригинальное сделанное фото с фотоаппарата
- размер (вес) не менее 3 Мб
Требование к картинкам:
- обработанная ваша фотография (убрано все лишнее, приукрашено как полагается)
- размер 800х600
Количество: до 1000 шт.
Цена договорная.
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