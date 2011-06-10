Необходимы фотографии/рисунки

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем задание:

Для сайта и каталога ищем фотографии/картинки - 100% уникальные и которые нигде ранее не публиковались в интернете и печатных изданиях. Которые вы сделали сами и можете сделать (лето все-таки на дворе)

Тематика:

- фото сада и благоустроенных территорий (должно быть очень красиво и современно)

- озеленение и ландшафтный дизайн

- частные сады, пруды, посадки, усадьбы и пр.

- оформление праздников и мероприятий цветами, декором, шарами и пр.

- свадьбы и свадебная флористика

- букеты невесты

- оформление автомобилей

- корпоративные вечеринки

- оформление презентаций и выставок

- траурные композиции и венки

- прочее (ваши возможности и фантазия)

Требования к фото:

- оригинальное сделанное фото с фотоаппарата

- размер (вес) не менее 3 Мб

Требование к картинкам:

- обработанная ваша фотография (убрано все лишнее, приукрашено как полагается)

- размер 800х600

Количество: до 1000 шт.

Цена договорная.