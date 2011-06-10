Нужно нарисовать персонажа

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать персонажа для сайта - кузнечик. Предположительно в 5 позах!

Он будет сидеть на логотипах на каждой станичке сайта.

В заявке называйте цены за одного персонажа в одной позе - так и за этого персонажа в разных пяти позах!

Привевствуются скидки!

Спасибо!

В личку , аську, скайп - не отвечу!

С уважением, Евгений!