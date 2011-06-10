Нарисовать шарж

Необходимо нарисовать мультяшных персонажей. Всего 6 типов персонажей, и каждый тип имеет 5 разновидностей (то есть допустим первый тип оса, все 5 картинок осы, но они чемто отличаются, допустим на первой куртка, а на второй куртка ...