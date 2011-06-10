Мостик

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок469 просмотров
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Делаем веб сайт, где будут продаваться ///, вернее место на сайте под эти замки.

Хотим что бы сайт выглядел в виде мостика на котором висели замки

От вас требуется нарисовать///, на котором можно уместить много замков, как мы это представляем я не знаю,но надо как-то сделать

13 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$70
6 дней
Выполнила работу, предъявила превью, по словам Артема заказчикам понравилось и приняли работу. Обещал оплатить - прошло уже больше 10 дней. Сегодня узнала, что Артема заблокировали за кражу портфолио. На форуме поднят вопрос по этой проблеме. Что могу сказать только, что за коллег и за себя обидно, что попадаются такие люди.