Выполнила работу, предъявила превью, по словам Артема заказчикам понравилось и приняли работу. Обещал оплатить - прошло уже больше 10 дней. Сегодня узнала, что Артема заблокировали за кражу портфолио. На форуме поднят вопрос по этой проблеме. Что могу сказать только, что за коллег и за себя обидно, что попадаются такие люди.