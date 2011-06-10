Создание персонажа для дальнейшей анимации

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать персонажа для сайта - кузнечик. Предположительно в 5 позах! Он будет сидеть на логотипах на каждой станичке сайта. В заявке называйте цены за одного персонажа в одной позе - так и за ...