Создание персонажа для дальнейшей анимации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок332 просмотра
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Приглашаю к сотрудничеству художника/аниматора.

1. Нужно создать персонаж для использования на сайте и в рекламной компании.

2. Дальнейшая задача- создание анимаций/рекламных роликов/мультфильмов для публикации на youtube.

Будет использоваться ранее созданый персонаж.

Если договоримся, работа будет повторяться в разных роликах.

Кроме того персонажи будут добавляться.

Предоплату не плачу. Оплата - по выполнению задачи.

13 лет назад
jascraft
54 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад