Приватный проект для PerfectoWeb

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки133 просмотра
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Необходимо сделать рисунок в векторе человечка-насоса Willy Pompa.

Есть готовый макет в карандаше отсканированный. Нужно нарисовать по его образу и подобию только краше.

Так же необходимо подобрать цветовую гамму человечка. Образец высылаю на почту лично или по ICQ.

13 лет назад
Dchamel
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Команда PerfectoWeb справилась отлично с работой. Достаточно внимательно подошли к выполнению задания, учтя все тонкости, просьбы и требования от меня. Часто посылали эскизы этапов готовности проекта. Весьма адекватная цена, буду обращаться еще. Спасибо за работу :)
Спасибо Денису и его колеге которые вместе принимали работу! Сотрудничество с данным заказчиком шла на высшем уровне. Всегда в нужное время в сети, без каких либо пропаданий либо оправданий о том что вчера был "конец света" По поваду оплаты заказчик не имел никаких проблем. Советуем!
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