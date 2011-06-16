Приватный проект для PerfectoWeb

Необходимо сделать рисунок в векторе человечка-насоса Willy Pompa.

Есть готовый макет в карандаше отсканированный. Нужно нарисовать по его образу и подобию только краше.

Так же необходимо подобрать цветовую гамму человечка. Образец высылаю на почту лично или по ICQ.