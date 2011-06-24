Дизайн наклейки

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен18 заявок1870 просмотров
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#1$50

Требуется создать дизайн рулонной наклейки формата: длина 22 см, ширина 5 см.

Наклейку требуется создать для компании, занимающейся производством игрушек йо-йо, бренд: 9.8

Т.з.

- не нужно использовать официальный логотип, можно использовать любой подходящий шрифт

- 9.8 должно быть главной темой (логотип должен занимать почетное место на рисунке)

- после взгляда на наклейку хотелось бы чтобы у человека появлялась улыбка

- целевая аудитория молодежь 12-18 лет, занимающаяся спортом

- можно использовать слоганы известных рекламных компаний (например 9.8 - всё правильно сделал:))

- в приложении картинка с цветовой гаммой, которую хотелось бы увидеть на наклейках)

13 лет назад
SKAzochnik7
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Победитель конкурса
WonberLOL
Владимир 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Владимир прислал работу на конкурс одним из последних, но я очень рад, что дождался! Сразу выбрал победителем! отличное качество креатива и исполнения! Спасибо!
Заявки фрилансеров
WonberLOL
Владимир 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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