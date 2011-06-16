Работа постоянная, на каждый день

Оплата за 1 день (потом помесячная)

Разработка прикольных коллажей и постинг новостей в 4 блогах (новости предоставляются)

в день нужно сделат по 1 коллажу + запостить 4-7 новости

Коллаж проектируется вами, на темы фондового рынка, я даю ссылку на новости, вы проектируете по основной новости коллаж

К примеру дефолт греции на фондовм рынке - вы рисуете что то на греческую тему, и тему дефолта - пустые кошельки, или из фильма Паниковский (он бедный в фильме)

То есть нужна и фантазия

Упор на там что бы в блогосфере коллажи привлекали внимание

Вот сами новости откуда проектировать коллаж korrespondent.net/business/rynki

выбираете самую важную (30 секунд выбирается) и поней уже рисуете