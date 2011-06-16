Ищу человека который мог бы быстро и аккуратно нарисовать несколько простых, черно-белых картинок. Сюжет картинок очень простой и не замысловатый. Срок исполнения: до 15-16 часов 17-го июня. Отвечайте либо в проекте (с указанием любого IM), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа постоянная, на каждый день
Оплата за 1 день (потом помесячная)
Разработка прикольных коллажей и постинг новостей в 4 блогах (новости предоставляются)
в день нужно сделат по 1 коллажу + запостить 4-7 новости
Коллаж проектируется вами, на темы фондового рынка, я даю ссылку на новости, вы проектируете по основной новости коллаж
К примеру дефолт греции на фондовм рынке - вы рисуете что то на греческую тему, и тему дефолта - пустые кошельки, или из фильма Паниковский (он бедный в фильме)
То есть нужна и фантазия
Упор на там что бы в блогосфере коллажи привлекали внимание
Вот сами новости откуда проектировать коллаж korrespondent.net/business/rynki
выбираете самую важную (30 секунд выбирается) и поней уже рисуете
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