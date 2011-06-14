Иллюстрации боевых роботов

Жанр игры довольно не обычен. Это сочетание классической браузерной RPG и жанра "Игры для программистов". Суть игры в том что игрок пишет некий алгоритм по управлению роботом, а потом только наблюдает за тем, как его робот участвует в сражении с другими игроками или проходит лабиринт и т.д.

В отличии от подобных игр – алгоритм пишется на общеизвестных языках программирования, что позволяет усложнить возможные программы, и при этом игроку не потребуется изучать какой-то искусственный язык.

Подробное ТЗ на иллюстрации https://docs.google.com/document/d/1ISEcC0pI5MBzoyCCYr6vw9d9jW-Nizs2K_dUD1wZuEg/edit?authkey=CNLI9NMH&hl=ru&pli=1

Ссылка на демо версию боя http://ilfate.ru/robot/demo_fight и на примеры иллюстраций ilfate.ru/robot/images.php

По 10 у.е. за 2 иллюстрации роботов или 3 иллюстрации оборудования. При хорошей работе и взаимопонимании возможно длительное сотрудничество. По всем вопросам в аську 237-039-899 или [email protected]