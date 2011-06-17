Составить 50 рекламных объявлений (тизер + текст)

Требуется сделать 50 рекламных объявлений по 2-м тематикам (по 25 на каждую):

- 25 штук рекламирующих женский шопинг-клуб http://myragon.kupivip.ru

- 25 рекламирующих кредитные карты банка ТКС: https://www.tcsbank.ru/credit/form/

Каждое объявление должно состоять из картинки (тизера) 150х150 пикс. + текста объявления НЕ БОЛЕЕ 100 знаков (строго). Тизеры и текст должны быть хотя бы минимально креативными/оригинальными и побуждающими юзера перейти на рекламируемый сайт.

ПО ЖЕЛАНИЮ можно использовать в текстах фактическую инфу с рекламируемых сайтов (например, "Сумма кредита до 300 000 рублей" или "Подарок при регистрации 500 рублей"). Но, в то же время, тексты НЕ ДОЛЖНЫ содержать ложных сведений о каких-то, якобы, услугах/выгодах, которые в действительности не предлагаются - для исключения отсебятины настоятельно рекомендуется ознакомиться с обоими предложениями по ссылкам выше.

Картинки тизеров самостоятельно рисовать не требуется - можно/нужно брать готовые откуда угодно и нарезать в требуемый размер.

Файлы картинок (тизеров) следует переименовать в понятные англ. сокращения длинной макс. 10 знаков. Рекламные тексты предоставить в обычном текстовом файле в виде пары "имя файла тизера / собственно рекламный текст", чтобы было понятно, какой тизер какому тексту соответствует.

Ваша заявка будет наверняка рассмотрена, если вы сделаете демо этой работы в виде 2-х таких объявлений (тизер + текст), - по одному на каждую тематику, - и отправите мне в ПМ эти 2 текста и 2 ссылки на соотв. им тизеры (тизеры можно закачать на любой хостинг изображений). Интересные демо-заявки будут ОПЛАЧЕНЫ, даже если в итоге будет выбран другой исполнитель.

Вас также заинтересует:

- Возможно увеличение оплаты, если вы умеете составлять действительно интересные/креативные объявления

- Возможно увеличение объема заказа в 2 и более раз

- Возможно, будет выбрано сразу несколько исполнителей - каждый получит мин. заказ на 50 штук объявлений

Напоследок, что НЕ НАДО делать, что не будет принято и не будет оплачено ни в демо-заявке, ни в каком другом виде: это тизер, сделанный из первой попавшейся в гугле/яндексе картинки по теме, и рекламный текст, содержащий фразы типа "предлагаем вам", "ваш лучший выбор", "ваш путь к успеху", "кликай сюда" и тому подобное контентное убожество.