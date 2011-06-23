Коллаж - копия картины для интерьерной печати

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок492 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать копию данного изображения, путем коллажирования из качественных фотографий.

Качественные фото для коллажа находите самостоятельно в интернете или в указанном нами фотобанке

Разрешение 100 dpi. Размер готового изображения 2мх4м.

От нас:

- при добросовестном выполнении (цена/качество) долгосрочное сотрудничество и своевременная оплата.

12 лет назад
stampa
Елена 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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