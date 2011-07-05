jokerom

Игорь jokerom

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков

RogerYar
54 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Cерия флеш мультфильмов к презентации
Хороший художник и аниматор. Работа выполнена в срок и без замечаний, согласно сценарию. Персонажи настолько удачно были подобраны что решено было использовать предложенный Игорем вариант одежы персонажей и в статичных картинках. Детали хорошо прорисованы. Работа была принята сразу, без доработок. Впечатления от сотрудничества только позитивные. Рекомендую этого художника.
Приятно было сотрудничать, как с человеком четко излагающим задание и требование к нему. Оплата была произведена незамедлительно и в полном объеме! Спасибо!!!
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
нет рейтинга