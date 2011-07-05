Хороший художник и аниматор. Работа выполнена в срок и без замечаний, согласно сценарию. Персонажи настолько удачно были подобраны что решено было использовать предложенный Игорем вариант одежы персонажей и в статичных картинках. Детали хорошо прорисованы. Работа была принята сразу, без доработок. Впечатления от сотрудничества только позитивные. Рекомендую этого художника.