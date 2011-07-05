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Портфолио
- Once upon a time479 просмотров
- Боевой мирный гном518 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Хороший художник и аниматор. Работа выполнена в срок и без замечаний, согласно сценарию. Персонажи настолько удачно были подобраны что решено было использовать предложенный Игорем вариант одежы персонажей и в статичных картинках. Детали хорошо прорисованы. Работа была принята сразу, без доработок. Впечатления от сотрудничества только позитивные. Рекомендую этого художника.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать, как с человеком четко излагающим задание и требование к нему. Оплата была произведена незамедлительно и в полном объеме! Спасибо!!!