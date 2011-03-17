Впечатления от работы только позитивные. Предложенный Анной стиль сразу попал в точку. работы выполнялись в срок. в случае замечаний поправки вносились оперативно. Всегда была на связи потому организационных задержек не возникало. Рекомендую и как хорошего художника-аниматора и как надежного, организованного и пунктуального сотрудника для любого проекта.