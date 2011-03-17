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- $100Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен редизайн сайта. За основу берем существующий наш сайт coloris.com.ua сайт использует CMS Друпал Мы запускаем новое направление - тренинговые услуги. Хотим сделать сайт на основе имеющегося. Что нужно сделать Лого - есть набросок от руки. Нужно будет сделать ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для создания веб-частей для SharePointПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать серию мультиков на флеше согласно сценария.Анимация2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Компании-разработчику электронных обучающих курсов нужен автор для написания введения к курсу, вычитки и коореткуры текстов курса, вычитки и корректуры сценариев к курсу. Работа удаленная и периодическая.Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Компании "Колорис", г.Киев, нужен разработчик курсов, имеющий опыт работы с любым редактором курсов, например - Adobe Captivate - CourseLab - Lectora - Articulate - Competentum.CourseWizard Работа фрилансерская - мы даем сценарий, ролики, иллюстрации и прочее, - вы верстаете курс. ...Презентациинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Что есть: бета-версия по адресу http://coloris.com.ua/tv/ на чем собрана: - Joomla 1.5.9 - видео-галерея организована посредством компонента hwdVideoShare - навешены комментарии jComments размещение текста и видео на страницах компорнента hwdVideoShare задается не только файлом стилей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт http://coloris.com.ua/tv собранный на Joomla созданный с использованием компоненты com_hwdvideoshare версия компоненты - hwdVideoShare 2.1.5 Revision 177 Alpha [ Dannevirke ] 2009 12 04 На текущий момент не работает задекларированный функционал этой компоненты, позволяющий зарегистрированным ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $600
Для электронного курса необходимо создать флеш-анимацию. 13 роликов. 1 анимированная схема 2 рисунка Описание роликов и рисунков во вложенииАнимация2 исполнителяЗавершен13 лет назад