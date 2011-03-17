RogerYar

Сергей Ярёменко RogerYar

 
52 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    $100

    Бюджет обсуждается. Указан просто ориентир. Сайт на УКРАИНСКОМ. В связи с неожиданно огромным потоком предложений ввел ограничение более для меня удобное - г. Киев. Необходимо разработать макет дизайна сайта. Сайт короративный - для обучения и оценки персонала. Текущий ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужен редизайн сайта. За основу берем существующий наш сайт coloris.com.ua сайт использует CMS Друпал Мы запускаем новое направление - тренинговые услуги. Хотим сделать сайт на основе имеющегося. Что нужно сделать Лого - есть набросок от руки. Нужно будет сделать ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор для написания текстов

    Компании-разработчику электронных обучающих курсов нужен автор для написания введения к курсу, вычитки и коореткуры текстов курса, вычитки и корректуры сценариев к курсу. Работа удаленная и периодическая.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик обучающих электронных курсов

    $250

    Компании "Колорис", г.Киев, нужен разработчик курсов, имеющий опыт работы с любым редактором курсов, например - Adobe Captivate - CourseLab - Lectora - Articulate - Competentum.CourseWizard Работа фрилансерская - мы даем сценарий, ролики, иллюстрации и прочее, - вы верстаете курс. ...

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $200

    Что есть: бета-версия по адресу http://coloris.com.ua/tv/ на чем собрана: - Joomla 1.5.9 - видео-галерея организована посредством компонента hwdVideoShare - навешены комментарии jComments размещение текста и видео на страницах компорнента hwdVideoShare задается не только файлом стилей ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправление ошибки с компонентой Joomla

    Есть сайт http://coloris.com.ua/tv собранный на Joomla созданный с использованием компоненты com_hwdvideoshare версия компоненты - hwdVideoShare 2.1.5 Revision 177 Alpha [ Dannevirke ] 2009 12 04 На текущий момент не работает задекларированный функционал этой компоненты, позволяющий зарегистрированным ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Иллюстрации для электронного обучающего курса
Интересный проект. Сергей - заказчик с которым хочется работать.
Первый этап работ над проектом выполнен качественно и в срок. Приятно :)
Ответный отзыв
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Cерия флеш мультфильмов к презентации
Сергей - отличный заказчик. Очень доступно объяснил, то что хочет получить в конечном счете клиент, что помогло лучшей реализации проекта на все 300%. Когда нужен оказывался на связи. Оплата по факту и в полном объёме. Спасибо за интересный проект, продолжаем сотрудничество.
Впечатления от работы только позитивные. Предложенный Анной стиль сразу попал в точку. работы выполнялись в срок. в случае замечаний поправки вносились оперативно. Всегда была на связи потому организационных задержек не возникало. Рекомендую и как хорошего художника-аниматора и как надежного, организованного и пунктуального сотрудника для любого проекта.
Ответный отзыв
jokerom
Игорь 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Cерия флеш мультфильмов к презентации
Приятно было сотрудничать, как с человеком четко излагающим задание и требование к нему. Оплата была произведена незамедлительно и в полном объеме! Спасибо!!!
Хороший художник и аниматор. Работа выполнена в срок и без замечаний, согласно сценарию. Персонажи настолько удачно были подобраны что решено было использовать предложенный Игорем вариант одежы персонажей и в статичных картинках. Детали хорошо прорисованы. Работа была принята сразу, без доработок. Впечатления от сотрудничества только позитивные. Рекомендую этого художника.
Ответный отзыв
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$199
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Хороший заказчик, приятен в общении. Оплата всегда вовремя, рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена отлично. Сверх того оказано содействие в выгребании наших недосмотров и ошибок, допущенных при создании сайта.
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