Иллюстрации для электронного обучающего курса

Часть работы выполнена на отлично. Я был в восторге от флеш-ролика. Но дальше работа застопорилась, срок переносился трижды и в итоге Иван признал свою неспособность одовести работу до завершения и я был вынужден искать другого исполнителя. Не послердник - мы разрабатываем курсы для заказчика. Мы генподрядчики, Иван :) Иван был предупрежден что мы готовим курс для стороннего заказчика. Заказчик капризен. Оплата - после утверждения работы заказчиком Все эта информация была подана ДО начала работ. Стоимость была оговорена ДО начала работ. Иван - Вы на условия согласились. Зачем же теперть опрадвать срыв работ тем, что было Вам известно изначально? Вы знали условия и сказали ДА. Так давайте отвечать за свои слова и дела :) Вы пропадали на неделю, не отвечая на звонки и письма. Появлялись, переносили срок и снова пропадали. Найдите в себе силы признать ошибки.