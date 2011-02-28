Иллюстрации для электронного обучающего курса

$600
АнимацияЗавершен3 заявки356 просмотров
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Для электронного курса необходимо создать флеш-анимацию.

13 роликов.

1 анимированная схема

2 рисунка

Описание роликов и рисунков во вложении

13 лет назад
RogerYar
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$600
45 дней
Первый этап работ над проектом выполнен качественно и в срок. Приятно :)
Интересный проект. Сергей - заказчик с которым хочется работать.
fr1m1nder
Иван 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Часть работы выполнена на отлично. Я был в восторге от флеш-ролика. Но дальше работа застопорилась, срок переносился трижды и в итоге Иван признал свою неспособность одовести работу до завершения и я был вынужден искать другого исполнителя. Не послердник - мы разрабатываем курсы для заказчика. Мы генподрядчики, Иван :) Иван был предупрежден что мы готовим курс для стороннего заказчика. Заказчик капризен. Оплата - после утверждения работы заказчиком Все эта информация была подана ДО начала работ. Стоимость была оговорена ДО начала работ. Иван - Вы на условия согласились. Зачем же теперть опрадвать срыв работ тем, что было Вам известно изначально? Вы знали условия и сказали ДА. Так давайте отвечать за свои слова и дела :) Вы пропадали на неделю, не отвечая на звонки и письма. Появлялись, переносили срок и снова пропадали. Найдите в себе силы признать ошибки.
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