Создание Flash анимации северного сияния

1. Человечек ставит пластиковый контейнер в шкаф с двумя дверцами. 1.1. уходит 1.2. приходит с пакетом мусора 1.3. открывает шкаф 1.4. выкидывает мусор 1.5. уходит 1.6. второй человечек открывает шкаф 1.7. выносит из него контейнер 1.7.1. Действие происходит рядом с мусоровозом... 1.8. контейнер устанавливается ...
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Требуется создать анимацию на подобие северного сияние
макет страницы http://77.120.121.57/~flash/Platinum_Screen-1.jpg делаем только фон,меню и кнопки с глаз долой,исходник фона векторный,
Требование к анимации
> Среда разработки: Adobe AIR2, ActionScript 3
> Размер: 1440х900
> Выходной формат: объект типа Movieclip
Пример анимации,что должно появится http://77.120.121.57/~flash/aurora.7z архив нужно скачать
Сроки 1 день...жду ваших предложений
По всем вопросам писать в аську 427440206 ЖЕНЯ
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