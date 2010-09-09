Анимация-инструкция по использованию продукта

АнимацияЗакрыт4 заявки226 просмотров
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1. Человечек ставит пластиковый контейнер в шкаф с двумя дверцами.

1.1. уходит

1.2. приходит с пакетом мусора

1.3. открывает шкаф

1.4. выкидывает мусор

1.5. уходит

1.6. второй человечек открывает шкаф

1.7. выносит из него контейнер

1.7.1. Действие происходит рядом с мусоровозом...

1.8. контейнер устанавливается на место

1.9. счастливый конец и счастье от обладания AB.Stein

сайт на русском языке: www.yarkayasna.ru

Стоит также учитывать, что данный сайт внедрен на время стартапа. Со временем, сайт будет превращен в более серьезный и современный ресурс. Поэтому, не стоит уподоблять ролик и образы стилистике сайта.

2. Точно такой же сценарий по шкафу 1100 литров

только к п. 1.4. добавляется п. 1.4.1. - Мусор направляется из "окошка выброса" в контейнер по "резиновому желобу".

1.4.2. Показывается, как мусор равномерно укладывается внутри 1100 литрового контейнера.

1.4.3. Дается картинка неравномерной нерациональной укладки мусора в стандартном контейнере и в контейнере AB.Stein

Предварительно, перед созданием ролика/анимации/последовательных картинок следует утвердить образ человечка и стиль исполнения графики - мне нравится черно-белый контурный стиль, без конкретных признаков стиля одежды и пр... или клуб-стиль который так популярен в посленее время ссылки с сайта Лебедева:

http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/9846/

http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/9861/

http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/7314/

Целевые аудитории: для продуктов до 240 л - резиденции и частные имения. Для продуктов до 1100 литров - девелоперы, крупный бизнес, торговые центры.

В каждой заявке просьба указывать:

1. Срок на создание образов, стиля.

2. Срок разработки роликов 100%

3. Условия оплаты

4. Гарантии (рекомендации, проделанная работа и пр.)

13 лет назад
Yasna
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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