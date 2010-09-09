Анимация-инструкция по использованию продукта

Требуется сделать анимацию логотипа для размещения в шапке сайта. Даю логотип. Логотип специальный в честь юбилея компании. Нужно чтобы он стал какой-то праздничной анимацией серьёзного предприятия. Это могут быть феерверки, конфети, лого может увеличиваться-уменьшаться, вертеться... и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Человечек ставит пластиковый контейнер в шкаф с двумя дверцами.
1.1. уходит
1.2. приходит с пакетом мусора
1.3. открывает шкаф
1.4. выкидывает мусор
1.5. уходит
1.6. второй человечек открывает шкаф
1.7. выносит из него контейнер
1.7.1. Действие происходит рядом с мусоровозом...
1.8. контейнер устанавливается на место
1.9. счастливый конец и счастье от обладания AB.Stein
сайт на русском языке: www.yarkayasna.ru
Стоит также учитывать, что данный сайт внедрен на время стартапа. Со временем, сайт будет превращен в более серьезный и современный ресурс. Поэтому, не стоит уподоблять ролик и образы стилистике сайта.
2. Точно такой же сценарий по шкафу 1100 литров
только к п. 1.4. добавляется п. 1.4.1. - Мусор направляется из "окошка выброса" в контейнер по "резиновому желобу".
1.4.2. Показывается, как мусор равномерно укладывается внутри 1100 литрового контейнера.
1.4.3. Дается картинка неравномерной нерациональной укладки мусора в стандартном контейнере и в контейнере AB.Stein
Предварительно, перед созданием ролика/анимации/последовательных картинок следует утвердить образ человечка и стиль исполнения графики - мне нравится черно-белый контурный стиль, без конкретных признаков стиля одежды и пр... или клуб-стиль который так популярен в посленее время ссылки с сайта Лебедева:
http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/9846/
http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/9861/
http://www.artlebedev.ru/everything/illustrations/kramina/7314/
Целевые аудитории: для продуктов до 240 л - резиденции и частные имения. Для продуктов до 1100 литров - девелоперы, крупный бизнес, торговые центры.
В каждой заявке просьба указывать:
1. Срок на создание образов, стиля.
2. Срок разработки роликов 100%
3. Условия оплаты
4. Гарантии (рекомендации, проделанная работа и пр.)
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