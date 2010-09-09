Требуется сделать анимацию логотипа для размещения в шапке сайта.

Даю логотип. Логотип специальный в честь юбилея компании. Нужно чтобы он стал какой-то праздничной анимацией серьёзного предприятия. Это могут быть феерверки, конфети, лого может увеличиваться-уменьшаться, вертеться... и по нему, может пройдут красивые блики... в общем, как предложите, абы солидно...

Есть условие - нужно отдать авторские права, потому что там всё строго.

Кстати, если работа понравится - сразу же дам ещё второй аналогичный заказ.