Сделать анимацию логотипа

$20
АнимацияЗакрыт11 заявок267 просмотров
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Требуется сделать анимацию логотипа для размещения в шапке сайта.

Даю логотип. Логотип специальный в честь юбилея компании. Нужно чтобы он стал какой-то праздничной анимацией серьёзного предприятия. Это могут быть феерверки, конфети, лого может увеличиваться-уменьшаться, вертеться... и по нему, может пройдут красивые блики... в общем, как предложите, абы солидно...

Есть условие - нужно отдать авторские права, потому что там всё строго.

Кстати, если работа понравится - сразу же дам ещё второй аналогичный заказ.

13 лет назад
2xslow
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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