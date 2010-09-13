Меню на флеше – срочно!

Есть кубик (он в не вектор) нужно сделать что бы он крутился 3d и с него вылетали полоски, какбы ленточки развиваются. По всей видимости кубик нужно отрисовать в 3d. Для более подробного задания мне нужна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовые наработки на флэше, нужно адаптировать под них дизайн.
Меню для перехода по разделам + проигрывание аудио и видео внутри.
Дизайн нарисован – нужно просто настроить.
Бюджет - 1500 рублей.
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