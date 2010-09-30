Приватно для Смирнова Анна (Asmi)

АнимацияЗавершен1 заявка170 просмотров
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Привато для Смирнова Анна (Asmi)

Необходимо очень качественно и красиво оформить сайт?

13 лет назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Очень креативный, позитивный и интересный исполнитель. Умеет найти красивые варианты решения ваших задач. Всё сделала очень быстро и качественно, без лишних вопросов и "телодвижений" Очень рекомендую.
Очень оперативное сотрудничество! Четко поставленная задача, - и, моментальная оплата. Очень приятный в общении заказчик. Готова к сотрудничеству и в дальнейшем! и всем рекомендую!!!! :)
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