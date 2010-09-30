Приватно для Смирнова Анна (Asmi)

Требуется создать анимацию на подобие северного сияние макет страницы http://77.120.121.57/~flash/Platinum_Screen-1.jpg делаем только фон,меню и кнопки с глаз долой,исходник фона векторный, Требование к анимации > Среда разработки: Adobe AIR2, ActionScript 3 > Размер: 1440х900 > Выходной формат: объект типа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привато для Смирнова Анна (Asmi)
Необходимо очень качественно и красиво оформить сайт?
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