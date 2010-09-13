Добрый день!

Нужно анимировать несколько картинок - "людей".

Сами картинки есть в иллюстраторе, но они целиковые... Т.е. на вас порезать конечности и анимировать их (т.е. вы должны очень неплохо знать иллюстратор, чтобы самостоятельно порезать многослойные объекты с фильтрами и сделать это аккуратно!!).

Анимация следующая:

1. походка (хождение на месте);

2. работа руками стоя на месте;

3. приседание на стул;

Всего нужно анимировать таким образом 4 картинки "людей".

Бюджет на каждую картинку - 10 вмз, т.е. всего бюджет 40...