Анимировать несколько картинок

$10
АнимацияЗакрыт8 заявок237 просмотров
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Добрый день!

Нужно анимировать несколько картинок - "людей".

Сами картинки есть в иллюстраторе, но они целиковые... Т.е. на вас порезать конечности и анимировать их (т.е. вы должны очень неплохо знать иллюстратор, чтобы самостоятельно порезать многослойные объекты с фильтрами и сделать это аккуратно!!).

Анимация следующая:

1. походка (хождение на месте);

2. работа руками стоя на месте;

3. приседание на стул;

Всего нужно анимировать таким образом 4 картинки "людей".

Бюджет на каждую картинку - 10 вмз, т.е. всего бюджет 40...

13 лет назад
emegrishin
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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