Анимация в 3d

Есть кубик (он в не вектор) нужно сделать что бы он крутился 3d и с него вылетали полоски, какбы ленточки развиваются. По всей видимости кубик нужно отрисовать в 3d.

Для более подробного задания мне нужна примерная стоимость на описаную работу, от и до, что бы определится с исполнителем и объяснитять полностью задания. Нужна обязательно стоимость и портфолио. Без стоимость и портфолио буду сразу удалять ваши предложения. Полностью задание здесь объянсять не буду.