Отрисовка изображения для витража в формате cdr.

Создать копию данного изображения, путем коллажирования из качественных фотографий. Качественные фото для коллажа находите самостоятельно в интернете или в указанном нами фотобанке Разрешение 100 dpi. Размер готового изображения 2мх4м. От нас: - при добросовестном выполнении (цена/качество) долгосрочное сотрудничество и ...
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Нужно отрисовать изображение тигренка в витражном стиле (в формате cdr-под плоттерную резку).Вариант прилагается,но мне нужна более лучшая детализация.Изображение должно быть контурным,но контур должен состоять не из одной линии,а из двух,рядом идущих линий (расстояние между соседними линиями контура должно быть 2-3 мм).
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