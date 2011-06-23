Векторные рисунки машинок для игры

Необходимо нарисовать машинки для игры, в векторе.

Смотрите референс игры на флеше http://kingandme.com/uzinagaz.asp и прикрепленные картинки для иллюстрации задачи.

Машинку которой управляет игрок, нужно нарисовать в 16 разных ракурсах-положениях в перспективе.

Стиль отрисовки, поярче чем оригинал - см. прикрепление 1

Вторая часть задачи: Нужно отрисовать 10 вспомогательных машинок, в одном-двух положениях каждую.

Предпочтение отдам тому, кто умеет работать в конкретный срок.

Схема работы: от вас набросок -> 50% оплаты -> от вас финалы в jpeg -> 50% расчет -> вы присылаете исходник в .AI

Или через СБР