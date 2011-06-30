Логотип и иконку на сайт

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок322 просмотра
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Адрес сайта: http://tabletclub.ru/

Разработать логотип (вместо листика слева сверху) и иконку в тон к шаблону с учетом содержания сайта.

Размер логотипа - большой для дальнейшего использования и по размеру имеющегося логотипа для размещения на сайте

12 лет назад
olegws
Иван 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую.
Хороший заказчик, всё быстро сделал, быстро получил деньги. Рекомендую, человек адекватный, приятный в общении, с удовольствием ещё бы поработал!
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