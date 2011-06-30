Приватно для Тамаева Хаблата (habster)

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка139 просмотров
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5 рисунков

12 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$10
2 дня
Позитивный человек, настоящий художник)
Дмитрий очень хороший заказчик!!! Чётко поставленная задача! Всегда на связи! Оплатил работу сполна, сразу после получения рисунков!!! От сотрудничества с Дмитрием остались только положительные эмоции!!! +10 P.S. надеюсь на дальнейшее сотрудничество! ;)
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