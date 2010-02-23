Перевод статьи на английский

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Завершен26 заявок401 просмотр

Перевод статьи о шоу-бизнессе на английский.

3000 знаков

15 лет назад
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Быстро и качественно. Я очень довольна
Анна предоставляет требования четко и ясно. Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад