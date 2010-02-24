Перевод видео (игровая тема, авто) - англ.

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен4 заявки199 просмотров

http://tinyurl.com/yhac6of

Для субтитров

15 лет назад
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$4
1 день
Работа сделана! Отличное качество исполнения!
Четкое задание, своевременная оплата. только положительные эмоции от сотрудничества с этим человеком. рекомендую как добросовестного заказчика!

Заявки фрилансеров

Meller
Данила 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад