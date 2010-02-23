http://tinyurl.com/yhac6of Для субтитров
Перевод на английский
Требуется качественный перевод с украинского на английский 763 знаков с пробелами (научный исторический текст). Срок - до утра 24.02.2010.
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