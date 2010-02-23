Перевод на английский

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен4 заявки206 просмотров

Требуется качественный перевод с украинского на английский 763 знаков с пробелами (научный исторический текст). Срок - до утра 24.02.2010.

15 лет назад
yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Ольга очень оперативно, а самое главное качественно выполнила заказ. Очень доволен сотрудничеством. Ольга - фрилансер ответственный и профессиональный. Рекомендую всем!
Юрий - ответственный заказчик. Требования поставлены четко и ясно, оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим заказчиком!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад