RU->EN Перевод нескольких текстов ИТ

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Завершен8 заявок519 просмотров

Нужно перевести статьи на английский язык.

тематика: ИТ

просьба подавать заявки только высококвалифицированным переводчикам, которые способны перевести "нативно" с сохранением сути. И имующим друга-носителя языка который прочтет потом и отредактирует

Оплата только после перевода! Плачу на карточку ПриватБанка (Украина, Россия), платить за гугловский перевод и перевод с ошибками не буду. (максимум 5)

Все тексты во вложении. С кем сработаемся дам еще писать статьи на эту же тему и их переводить.

15 лет назад
dkostik
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Отлично перевела.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, все по делу, приятно сотрудничать! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад