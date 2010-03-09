RU->EN Перевод нескольких текстов ИТ

Нужно перевести статьи на английский язык.

тематика: ИТ

просьба подавать заявки только высококвалифицированным переводчикам, которые способны перевести "нативно" с сохранением сути. И имующим друга-носителя языка который прочтет потом и отредактирует

Оплата только после перевода! Плачу на карточку ПриватБанка (Украина, Россия), платить за гугловский перевод и перевод с ошибками не буду. (максимум 5)

Все тексты во вложении. С кем сработаемся дам еще писать статьи на эту же тему и их переводить.