Срочный перевод (результат к 9.00 по Москве)

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Завершен10 заявок341 просмотр

Максимально срочно (результат к 9.00 по Москве) необходимо перевести мануал на сокоохладитель (см. файл). Перевод Ворд с версткой под оригинал, схемы переводить не нужно т.е. только до стр. 9.

Оплата по фактическому объему. Пожалуйста, Вашу цену за 1800 знаков и кратко о квалификации. Задание для профессиональных переводчиков.

15 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

merit
67 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$34
1 день
Качественный перевод и вовремя. Хорошая работа, спасибо.

Заявки фрилансеров

merit
67 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад