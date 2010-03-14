Максимально срочно (результат к 9.00 по Москве) необходимо перевести мануал на сокоохладитель (см. файл). Перевод Ворд с версткой под оригинал, схемы переводить не нужно т.е. только до стр. 9. Оплата по фактическому объему. ...
Перевод с английского на русский 19 тыс. знаков
Необходимо перевести статью с английского языка на литературный русский, максимально близко к тексту.
Тематика: Информационные технологии, Интернет, инженерная инфраструктура, ЦОД.
Пишите стоимость и сроки выполнения работы.
В дальнейшем будет огромный объем текстов для перевода в аналогичной тематике.
Задание для профессиональных переводчиков.
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