Перевод с английского на русский 19 тыс. знаков

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Завершен2 заявки1121 просмотр

Необходимо перевести статью с английского языка на литературный русский, максимально близко к тексту.

Тематика: Информационные технологии, Интернет, инженерная инфраструктура, ЦОД.

Пишите стоимость и сроки выполнения работы.

В дальнейшем будет огромный объем текстов для перевода в аналогичной тематике.

Задание для профессиональных переводчиков.

15 лет назад
DeGas
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Juff87
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$3
1 день
Евгений, сделал свою работу качественно и в срок
Работа удалась на славу. Фрилансер, на Алексея можно положиться! :)

Заявки фрилансеров

Juff87
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад