Перевод cms PhpFox 2

$30
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Завершен7 заявок268 просмотров

Нужно перевести cms PhpFox 2, ленг пак которой вмещает около 5000 фраз, среди которых, как состоящие из одного слова так и предложения, перевод требуется более-мение вдумчивый.

15 лет назад
xlusive
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад
$30
3 дня
Профессиональный подход к делу, качественный перевод. Спасибо за сотрудничество.
Александр - отличный заказчик! Рекомендую всем с ним сотрудничать. Очень понимающий человек - не торопил со сроками, произвел предоплату. По окончанию работы оплата так же была моментальной. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад

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