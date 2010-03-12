Перевод cms PhpFox 2

Александр - отличный заказчик! Рекомендую всем с ним сотрудничать. Очень понимающий человек - не торопил со сроками, произвел предоплату. По окончанию работы оплата так же была моментальной. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.