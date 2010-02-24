Переводы PDF документов с сохранением верстки. Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать. Перевод 3-х файлов с сохранением верстки. Очередность: 1. Hot chocolate machine in ...
Польский язык!
Добрый день переводчикам польского. Имеется некачественно сделанный перевод польского - клиент знает разговорный польский и недоволен. Нужно отредактировать очень четко и без единой ошибки. Пишите кто может.
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