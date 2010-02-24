Перевода договоров по Real Estate тематике с английского языка на русский. Оплата 3 долл. за 1800 знаков. Каждый договор - около 35000 знаков. Перед подачей заявки просьба выполнить тестовый перевод: SEVERABILITY ...
Приватный проект для merit перевод 3-х файлов
Переводы PDF документов с сохранением верстки.
Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать.
Перевод 3-х файлов с сохранением верстки.
Очередность:
1. Hot chocolate machine in English
2. Operating instructions - G5
3. SL900493451_52_53E02
Плановая скорость 10 стр. в день. Цена 5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал, результат в Ворде.
Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему.
Оплата внутри сервиса.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Переводы12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо перевести философский текст с английского языка на русский. Красота речи не требуется, лучше точность. Сроки тоже не сильно важны. Главную роль играет цена. Объем: 80 тысяч печатных символов с пробелами. Прикреплен файл ...Завершен15 лет назад
Требуется переводчик с английского языка на постоянную работу в русскоязычном информационно-развлекательном интернет-проекте, тематика - туризм и путешествия. Содержание работы — перевод несложных повествовательных и новостийных текстов на русский язык, желательно с размещением ...Переводы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Необходимо перевести статью с английского языка на литературный русский, максимально близко к тексту. Тематика: Информационные технологии, Интернет, инженерная инфраструктура, ЦОД. Пишите стоимость и сроки выполнения работы. ...Завершен15 лет назад
Максимально срочно (результат к 9.00 по Москве) необходимо перевести мануал на сокоохладитель (см. файл). Перевод Ворд с версткой под оригинал, схемы переводить не нужно т.е. только до стр. 9. Оплата по фактическому объему. ...Завершен15 лет назад
Перевод нужен на понедельник на утро. Оплата до 5 у.е. Оплата наличными Киев или перевод на карточку.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Заявление в прокуратуру. 4200 символов.Завершен15 лет назад
- $5
Половина страницы а4 с медицинской терминологией. Текст во вложенииЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести статьи на английский язык. тематика: ИТ просьба подавать заявки только высококвалифицированным переводчикам, которые способны перевести "нативно" с сохранением сути. И имующим друга-носителя языка который прочтет потом и отредактирует ...Завершен15 лет назад
Перевод – 3 страницы, пример в приложении, срок – к завтра, 24.02.10 г., к 16.00 (раньше – лучше). Текст написан корявым немецким, но если какие-то вопросы – можно спрашивать у меня ...Завершен15 лет назад