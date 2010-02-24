Приватный проект для merit перевод 3-х файлов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка144 просмотра

Переводы PDF документов с сохранением верстки.

Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать.

Перевод 3-х файлов с сохранением верстки.

Очередность:

1. Hot chocolate machine in English

2. Operating instructions - G5

3. SL900493451_52_53E02

Плановая скорость 10 стр. в день. Цена 5 уе за 1800 знаков с версткой под оригинал, результат в Ворде.

Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему.

Оплата внутри сервиса.

15 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

merit
67 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$300
8 дней

Заявки фрилансеров

merit
67 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад

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