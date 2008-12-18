Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Туристическое агентство Profit Tour148 просмотров
- Baikalinfo.ru - информация о тур.отдыхе на Байкале200 просмотров
- Ювелирная компания "Золото Якутии"243 просмотра
- Иркутское региональное отделение "Единой России"225 просмотров
- Неофициальный сайт Института Математики ИГУ279 просмотров
- Прибайкалье против наркотиков.316 просмотров
- Автомаркет + Спорт251 просмотр
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
15 лет назад
Быстро решил проблему, над которой я бился полночи. Громадное спасибо.
Ответный отзыв
всё хорошо
$10
10 баллов
15 лет назад
Я очень рад, что выбрал Дмитрия. Он выполнил задание в течении нескольких часов. Моментально подправил указанные недочеты.
Ответный отзыв
Всё хорошо