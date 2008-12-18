Kupnu4X

Дмитрий Kupnu4X

 
38 летРоссия/Иркутск
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
124 отзыва(-3)
$12
10 баллов
15 лет назад
Поправить краткую новость (движек дле)
Быстро решил проблему, над которой я бился полночи. Громадное спасибо.
всё хорошо
Ответный отзыв
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Форма "оправить другу" на jQuery
Я очень рад, что выбрал Дмитрия. Он выполнил задание в течении нескольких часов. Моментально подправил указанные недочеты.
Всё хорошо
Ответный отзыв