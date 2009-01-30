Поправить краткую новость (движек дле)

Здравствуйте,мне нужна консультация как сделать в шаблоне укоз расположение главного блока для контента. См. прикреплённую схему. Нужно чтобы таких блоков было несколько,(они выделены красным на схеме). Дело пустяковое,но тем не менее незнаю как сделать. В общем нужна помощь.Личку небомбите,предложения ...
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Возле каждой новости стоит - Скачать | Смотреть онлайн
Должно стоять: Смотреть онлайн title
P.S. Под title подразумеваю название новости (фильма.
если же это не удается, тогда второй вариант:
В каждой новости есть название (красным)
Должно: Смотреть онлайн (название красным)
В атаче прикрепил шаблон отвечающий за вывод краткой новости.
Сделали, постучи в аську 1332814, передали мне, я залил проверил - оплатил.
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