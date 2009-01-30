Поправить краткую новость (движек дле)

$5
ПрочееЗавершен2 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пациент: tvoymarket.ru

Возле каждой новости стоит - Скачать | Смотреть онлайн

Должно стоять: Смотреть онлайн title

P.S. Под title подразумеваю название новости (фильма.

если же это не удается, тогда второй вариант:

В каждой новости есть название (красным)

Должно: Смотреть онлайн (название красным)

В атаче прикрепил шаблон отвечающий за вывод краткой новости.

Сделали, постучи в аську 1332814, передали мне, я залил проверил - оплатил.

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
Kupnu4X
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Быстро решил проблему, над которой я бился полночи. Громадное спасибо.
всё хорошо
  • Похожие заказы

  • Блоки для сайта на ucoz

    $5

    Здравствуйте,мне нужна консультация как сделать в шаблоне укоз расположение главного блока для контента. См. прикреплённую схему. Нужно чтобы таких блоков было несколько,(они выделены красным на схеме). Дело пустяковое,но тем не менее незнаю как сделать. В общем нужна помощь.Личку небомбите,предложения ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • LDK-300 + Wintariff

    Подключить компьютер для съёма полной информации. Настроить "межгород" подстановкой на "8". Wintariff - лицензионный. Исключительно в Санкт-Петербурге. Нужно знать станцию и уметь её программировать на 100%. :) Ладно, согласен и на 80%. Но необходимо уверенно разбираться в программировании АТС, а ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Блок-схема к gpss программе

    Доброго времени суток. Есть три несложные gpss программы, моделирующие работу систем хранения даных. К ним нужно нарисовать блок-схему Программы + описания здесь. seokreativ.com.ua/custom-pack.zip пароль на архив gpss icq 498 850 357 почта denseo [гав-гав] rambler.ru

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задача для специалиста по системе онлайн-опросов

    Доброго времени суток. Требуется специалист или человек, имеющий желание разобраться в системе с открытым кодом LimeSurvey http://www.limesurvey.org. Если конкретнее в ней мне почти всё понятно, кроме одного. Загвоздка в следующем: есть опрос (психологический тест), состоящий ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь по длешке (движек ДЛЕ)

    $3

    Какой файл отвечает в ДЛЕ за вид пользователя? Когда он регистрацию проходит, поля заполняет, есть поле "О себе" и "Подпись" - хочу его удалить. Направте в нужный файлик :))

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обучить работе через Socs5

    $5

    Здравствуйте! У кого вечером будет время, прошу рассказать, как работать через Socs5: какое ПО нужно установить на Винду, как пользоваться... Заранее спасибо!)

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад