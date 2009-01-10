Перекодировать страницу

Доброго времени суток. Требуется специалист или человек, имеющий желание разобраться в системе с открытым кодом LimeSurvey http://www.limesurvey.org. Если конкретнее в ней мне почти всё понятно, кроме одного. Загвоздка в следующем: есть опрос (психологический тест), состоящий ...
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Есть страница с нераспознанной кодировкой. Нужно распознать. Оставляйте предложения, кто может.
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