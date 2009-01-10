Перекодировать страницу

ПрочееЗакрыт5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть страница с нераспознанной кодировкой. Нужно распознать. Оставляйте предложения, кто может.

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • Задача для специалиста по системе онлайн-опросов

    Доброго времени суток. Требуется специалист или человек, имеющий желание разобраться в системе с открытым кодом LimeSurvey http://www.limesurvey.org. Если конкретнее в ней мне почти всё понятно, кроме одного. Загвоздка в следующем: есть опрос (психологический тест), состоящий ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь по длешке (движек ДЛЕ)

    $3

    Какой файл отвечает в ДЛЕ за вид пользователя? Когда он регистрацию проходит, поля заполняет, есть поле "О себе" и "Подпись" - хочу его удалить. Направте в нужный файлик :))

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обучить работе через Socs5

    $5

    Здравствуйте! У кого вечером будет время, прошу рассказать, как работать через Socs5: какое ПО нужно установить на Винду, как пользоваться... Заранее спасибо!)

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка в движке дле

    Правка в движке дле: tvoymarket.ru - возле каждой новость стоит иконка (Смотреть) - ведет в полную новость, везде в разделах заменил её, а вот на главной не могу. Скину файлы, которые потребуются. Аська 1332814

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Образ жёсткого диска на флешке

    Задача - создать полный образ жёсткого диска (с ОС, драйверами, программами и остальным), сделать загрузочную флэшку с этим образом, чтобы можно было на другие компьютеры заливать этот образ. Необходимы консультации.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Починить аутлук

    Есть более 500 принятых писем и в центральном окне "невозможно отобразить. один или несколько параметров указаны неверно". База от него в наличии. Достаточно вытащить все письма.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить шаблон (dle)

    Нужно поправить шаблон главной страницы tvoymarket.ru (меню сайта) - почему то перед каждым разделом отступление идет - нужно убрать. И Подразделы сделать в одну строку. Кусок кода, который отвечает за данное приложил к проекту. Аська 1332814

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад