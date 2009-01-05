Необходим XML ТВ-программы и новостей

Задача - создать полный образ жёсткого диска (с ОС, драйверами, программами и остальным), сделать загрузочную флэшку с этим образом, чтобы можно было на другие компьютеры заливать этот образ. Необходимы консультации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим XML:
1. на ТВ-программу каналлов по москоскому времени
2. на новости по разделам экономика, спорт, и т.п.
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