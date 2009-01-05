Правка в движке дле

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Правка в движке дле: tvoymarket.ru - возле каждой новость стоит иконка (Смотреть) - ведет в полную новость, везде в разделах заменил её, а вот на главной не могу.

Скину файлы, которые потребуются.

Аська 1332814

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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