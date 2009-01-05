Обучить работе через Socs5

Требуется прогнать сайт по англоязычным форумам. 30,000 постов.
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Здравствуйте!
У кого вечером будет время, прошу рассказать, как работать через Socs5: какое ПО нужно установить на Винду, как пользоваться...
Заранее спасибо!)
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