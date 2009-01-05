Задача для специалиста по системе онлайн-опросов

Доброго времени суток. Требуется специалист или человек, имеющий желание разобраться в системе с открытым кодом LimeSurvey http://www.limesurvey.org. Если конкретнее в ней мне почти всё понятно, кроме одного. Загвоздка в следующем: есть опрос (психологический тест), состоящий из определённого количества вопросов. Ответы на некоторые вопросы должны учитываться для подсчета окончательного результата тестирования, а некоторые нет. Например, на вопрос: "Курите ли Вы?", есть ответы "да" и "нет", за ответ "да" начисляется 4 балла, за "нет" - 0. Вот такая вот заковырка. Кто-нибудь готов взяться? При положительном результате, готов заплатить.