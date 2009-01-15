Математическое программирование

ПрочееЗакрыт9 заявок415 просмотров
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Необходимы исходники с подробными комментариями. Примеры и условия смотрите в прилагаемом архиве.

15 лет назад
hans1
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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