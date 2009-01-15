Математическое программирование

Подключить компьютер для съёма полной информации. Настроить "межгород" подстановкой на "8". Wintariff - лицензионный. Исключительно в Санкт-Петербурге. Нужно знать станцию и уметь её программировать на 100%. :) Ладно, согласен и на 80%. Но необходимо уверенно разбираться в программировании АТС, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы исходники с подробными комментариями. Примеры и условия смотрите в прилагаемом архиве.
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