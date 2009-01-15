LDK-300 + Wintariff

Подключить компьютер для съёма полной информации.

Настроить "межгород" подстановкой на "8".

Wintariff - лицензионный.

Исключительно в Санкт-Петербурге.

Нужно знать станцию и уметь её программировать на 100%.

:) Ладно, согласен и на 80%. Но необходимо уверенно разбираться в программировании АТС, а не изучать мануал в офисе и искать какие команды за что отвечают.