AndreevAlexey

$100
Таматика: Интернет-магазин по продаже легкосплавных дисков. На сайте текста практически нет. ТИЦ сайта на сегодня = 50 Имеется около 500 ссылок куленных на sape.ru необходимо поднять сайт ...
Поисковые системы (SEO)11 заявок
Закрыт
16 лет назад
Таматика: Интернет-магазин по продаже легкосплавных дисков. На сайте текста практически нет. ТИЦ сайта на сегодня = 50 Имеется около 500 ссылок куленных на sape.ru необходимо поднять сайт ...
Т.е. человек зайдя на сайт должен ввести производителя своего авто, модель, год выпуска, объем двигателя и модификацию и желаемый радиус (радиус должен показывать только те что реально можно поставить на машину. например: R13 - R16 ...