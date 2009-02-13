AndreevAlexey

Алексей Андреев AndreevAlexey

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Увеличение посещаемости сайта

    $100

    Таматика: Интернет-магазин по продаже легкосплавных дисков. На сайте текста практически нет. ТИЦ сайта на сегодня = 50 Имеется около 500 ссылок куленных на sape.ru необходимо поднять сайт ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен скрипт для подбора автодисков по авто

    $370

    Т.е. человек зайдя на сайт должен ввести производителя своего авто, модель, год выпуска, объем двигателя и модификацию и желаемый радиус (радиус должен показывать только те что реально можно поставить на машину. например: R13 - R16 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад