mrGremlin

Алексей Георгиевич mrGremlin

 
37 летРоссия/Аксай
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
webdesigner
Александр 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
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Алексей замечательно выполнил поставленную в ТЗ задачу, реализовав абсолютно "с нуля" скрипт с уникальной логикой. Отличный программист, не просто делающий свою работу, а решающий задачи на высоком уровне. Рекомендую как хорошего специалиста по созданию программных решений. Работой очень доволен!
Было очень приятно работать. Четко и ясно ставит задачу, если нужно - дает подробные пояснения. Терпим к чужим ошибкам, что выгодно отличает его от большинства. Идет навстречу исполнителю. Компетентен!!! На этот момент лучший из моих заказчиков.
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