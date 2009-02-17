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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Алексей замечательно выполнил поставленную в ТЗ задачу, реализовав абсолютно "с нуля" скрипт с уникальной логикой. Отличный программист, не просто делающий свою работу, а решающий задачи на высоком уровне. Рекомендую как хорошего специалиста по созданию программных решений. Работой очень доволен!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Четко и ясно ставит задачу, если нужно - дает подробные пояснения. Терпим к чужим ошибкам, что выгодно отличает его от большинства. Идет навстречу исполнителю. Компетентен!!! На этот момент лучший из моих заказчиков.
Веб-программирование
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от $5
от 1 дня
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