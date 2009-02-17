Было очень приятно работать. Четко и ясно ставит задачу, если нужно - дает подробные пояснения. Терпим к чужим ошибкам, что выгодно отличает его от большинства. Идет навстречу исполнителю. Компетентен!!! На этот момент лучший из моих заказчиков.