Сверстать 2 стр. из PSD

Нужно сверстать сайт с использованием php, что бы шапка сайта была в своем файле, тело в своем и т.д., дизайн в приложенном файле. Панель администрирования не нужна.Логотип необходимо подогнать под цвет сайта. Без портфолио не пишите! После ...