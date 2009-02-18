Верстка макета под DLE 7.3

Решили переехать с одного двига на джумлу 1.0.x вот так дизайн выглядел до переезда http://www.nelgi.ru/poligraph.asp склепала из него шаблон но вышли косяки с менюшкой и внизу там . http://eye-of-sheary.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39 задача минимум: привести в соответствие дизайн менюшки (прижать к правой ...