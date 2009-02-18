Верстка макета под DLE 7.3

Добрый день, уважаемые мастера. Задача сверстать сайт используя за основу рисунок (см. приложение, для выполнения задания предоставлю в векторе). В качестве CMS будет использоваться Joomla 1.5. Требования к сайту: 1. Сайт должен корректно работать в броузерах MSIE, Opera, ...
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Есть макет сайта в .psd формате. Необходимо сделать верстку под DLE 7.3
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