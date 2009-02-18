Верстка макета под DLE 7.3

HTML-версткаЗавершен8 заявок205 просмотров
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Есть макет сайта в .psd формате. Необходимо сделать верстку под DLE 7.3

15 лет назад
Ewgeldt
Артур 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-dir
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Не заставил долго ждать с исполнием задачи. Все последующие возникшие трудности преодолел без проблем. Человек обладающий профессионализмом на должном уровне.
Моментальная оплата по факту сданной работы. Отзывчивый и корректный заказчик, знающий суть созданного им проекта.
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