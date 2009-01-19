Доработка шаблона сайта

Требуется довести до ума дизайн шаблона для движка PixelPost (знание этого движка для дела некритично) http://www.luxuryvision.ru Различные браузеры отображают его как вздумается, а надо чтобы было везде одинаково, как в Safari/Opera. (картинка как нужно прилагается в файле вместе с Ниже приводится списко багов, которые нужно исправить. Все перечисленные баги присутствуют в последующих браузерах, т.е. если он есть в Opera, значит он есть в Firefox и IE, если есть в Firefox, то и в IE.

Opera/Safari:

- Белый фон прерывается у краёв текста

Firefox:

- Белый фон сверху отступает. Зазора быть не должно.

IE:

- Главная страница - весь основной блок прижался влево. Должен быть по центру.

- Обрезается правый край навигационной панели и нижней планки

- Стрелки навигации на фото не прозрачные

Совсем идеально, если удаться выравнять thumbnail-bar по высоте с фоткою, как в Опере.

Также приветствуются (и оплачиваются) любые грамотные предложения по улучшению дизайна.

В аттаче - файлы шаблона и картинка с желаемым результатом.

Жду ваших предложений.