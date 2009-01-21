Сверстать макет (проект для Бывалого Александра)

Есть макет сайта в .psd формате. Необходимо сделать верстку под DLE 7.3
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Сверстать макет сайта. Срок до ночи сегодня.
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