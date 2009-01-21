Придумать и подверстать меню

$25
HTML-версткаЗакрыт13 заявок223 просмотра
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Есть сайт. Нужно придумать и подверстать в текущую верстку меню слева, и сделать еще пару исправлений. Нужно знать HTML и немного художественного вкуса.

15 лет назад
wade_seo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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